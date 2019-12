Première expérience sur un banc de sélectionneur et premier sacre Mondial pour Emmanuel Mayonnade (36 ans). Onze mois après avoir pris l’équipe des Pays-Bas en main sans pour autant abandonner sa casquette d’entraîneur de Metz, le jeune coach français est monté sur le toit du monde ce dimanche avec les Néerlandaises, victorieuse de l'Espagne (30-29) en finale de ce Mondial 2019 au Japon. A l’image de ce tournoi qu’ils avaient été à deux doigts de quitter dès le premier tour (les circonstances en avaient décidé autrement) avant de continuer miraculeusement en dépit des trois défaites à leur compteur (ce qui est très rare à ce niveau) et avec seulement quatre points pour aborder le tour principal, Mayonnade et ses joueuses sont pourtant encore passés par tous les sentiments, dimanche face aux Espagnoles lors d’une finale à la fois inédite et inattendue (la Russie avait battu la Norvège un peu plus tôt pour la médaille de bronze).

Après avoir mal entamé le match, ces Pays-Bas qui n’avaient encore jamais fait mieux que deuxième en compétition internationale (au Mondial 2015 et à l’Euro 2016), ont pris pour la première fois les devants juste avant la pause et ainsi basculé en tête à mi-parcours au prix d’un 3-0 dans les derniers instants leur permettant de posséder trois buts d’avance au moment d’attaquer la seconde période.

Un carton rouge, un jet de sept mètres et une grosse polémique pour finir

Portées notamment par une Estavana Polman toujours aussi redoutable (Madame Van der Vaart à la ville a inscrit neuf buts dans cette finale), les Néerlandaises ont alors longtemps fait la course en tête, avant que l’Espagne, comme son adversaire l’avait fait en première mi-temps, ne revienne à son tour à hauteur. La fin de match était irrespirable et la prolongation en vue avant une ultime action folle qui voyait la joueuse espagnole Hernandez sauter pour contrer la tentative de relance de la gardienne néerlandaise. L’arbitre estimait qu’elle se trouvait dans la zone au moment de prendre son appel, contrairement à ce qu’allaient prouver les images ensuite. Elle sortait donc le carton rouge et donnait un jet de sept mètres aux Néerlandaises alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes à jouer. Lois Abbingh ne tremblait pas et offrait à son pays sa première étoile. Deuxième il y a quatre ans, troisième il y a deux ans, les Oranje décrochent enfin le Graal. Quant à Emmanuel Mayonnade, il ne pouvait pas frapper plus fort pour ses débuts.

CHAMPIONNAT DU MONDE 2019 (F)

Du 30 novembre au 15 décembre au Japon

DEMI-FINALES

Vendredi 13 décembre (à Higashi-ku)

Russie - Pays-Bas : 32-33

Norvège - Espagne : 22-28

PETITE FINALE

Dimanche 15 décembre (à Higashi-ku)

Norvège - Russie : 28-33

FINALE

Dimanche 15 décembre (à Higashi-ku)

Espagne - Pays-Bas : 29-30