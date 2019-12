Nouvelle contre-performance pour les Bleues. Battues la veille par la Corée du Sud (29-27) pour leurs débuts dans le tournoi, les Françaises ont cette fois été tenues en échec (19-19) par le Brésil, dimanche à Yamaga lors de leur deuxième sortie dans ce groupe B. Un score nul au fort goût de défaite pour les tenantes du titre, désormais dans l’obligation de remporter leurs trois prochaines rencontres pour ne pas prendre la porte dès le premier tour. Et encore, sans une Amandine Leynaud héroïque dans sa cage, cette équipe de France encore très approximative en défense et peu tranchante offensivement (19 buts marqués) pourrait avoir déjà un pied et demi dans l’avion. Pour l’instant, il n’en est rien, mais toujours est-il que cela se complique sérieusement après ce nul pour des Bleues qui ont attendu huit minutes dimanche pour marquer leur premier but (par Ayglon-Saurina) tandis que les Brésiliennes avaient, elle, laissé passer la balle du 3-0. Un retard à l’allumage qui n’a pas empêché les Tricolores de repasser devant, et même de prendre le large, Béatrice Edwige offrant même aux siennes le plus gros écart de la partie (7-4). C’est d’ailleurs sur une avance de trois buts (10-7) après des buts de Laura Flippes et Chloé Bouquet) que les joueuses d’Olivier Krumbholz regagnaient les vestiaires à la pause.

Nocandy rate la balle de match



Un break qui ne leur faisait pas que du bien, puisque les Brésiliennes, profitant notamment du nombre impressionnant de ballons perdus par leurs adversaires, finissaient par égaliser et même à repasser devant au score sur un but de leur gardienne (15-14). Ce qui n’était plus arrivé depuis les premières minutes de la rencontre. Heureusement pour la France, le show Leynaud continuait. L’emblématique gardienne des Bleues faisait barrage aux tentatives adverses et cela permettait à Alexandra Lacrabère de remettre les Françaises devant, sur un jet de sept mètres (18-17), puis, un peu plus tard encore (19-18), alors que Krumbholz avait tenté le pari de faire sortir Leynaud. Pas de quoi décourager pour autant les Brésiliennes, qui profitaient d’une nouvelle hésitation de la défense tricolore pour égaliser à 19-19 à dix secondes de la fin. Les Bleus avaient bien le ballon de la gagne ensuite, mais Méline Nocandy envoyait son coup-franc lointain hors-cadre. Pour les Françaises, rien n’est joué encore, mais cela devient chaud.



CHAMPIONNAT DU MONDE 2019 (F)

Du 30 novembre au 15 décembre au Japon



TOUR PRELIMINAIRE



Groupe B (à Yamaga et Nishi-ku)

1- Danemark, 2pts

2- Allemagne, 2pts

3- Corée du Sud, 2pts

4- France, 1pt

5- Brésil, 1pt

6- Australie, 0pt



Samedi 30 novembre

Allemagne - Brésil : 30-24

France - Corée du Sud : 27-29

Danemark - Australie : 37-12



Dimanche 1er décembre

Brésil - France : 19-19

10h00 : Australie - Allemagne

12h30 : Corée du Sud - Danemark



Mardi 3 décembre

7h00 : Corée du Sud - Brésil

11h00 : France - Australie

12h30 : Danemark - Allemagne



Mercredi 4 décembre

7h00 : Australie - Corée du Sud

11h00 : Allemagne - France

12h30 : Danemark - Brésil



Vendredi 6 décembre

7h00 : Brésil - Australie

11h00 : Allemagne - Corée du Sud

12h30 : France - Danemark