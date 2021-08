Roumanie (F) : Pas de Mondial 2021 pour Cristina Neagu

C’est un choix fort que Cristina Neagu a dévoilé. Sacrée meilleure joueuse du monde à quatre reprises, en 2010, 2015, 2016 et 2018, l’internationale roumaine (187 sélections) a dévoilé ses intentions quant aux mois à venir. Alors que la Roumanie n’a pas participé au tournoi olympique remporté à Tokyo par l’équipe de France, la joueuse du CSM Bucarest a confirmé son intention de ne pas prendre part au prochain championnat du monde, dont le tirage au sort est prévu ce jeudi à Castellón, avec sa sélection nationale. L’arrière-gauche ou demi-centre a justifié son choix par l’envie de faire une pause avant de revenir en 2022 pour emmener la Roumanie aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. « Je veux vraiment participer à une autre édition des Jeux Olympiques, a confié Cristina Neagu dans des propos recueillis par le média roumain DigiSport. Ils seront certainement les derniers car la fin de ma carrière approche. »

Les équipes de France « sensationnelles » pour Neagu

Cristina Neagu a également confirmé s’être récemment blessée avec son club du CSM Bucarest. « J’ai subi une petite élongation lors d’une séance d’entraînement la semaine dernière donc je suis à part de l’équipe, a confié l’internationale roumaine. Mais j’espère faire mon retour le plus tôt possible. » A cette occasion, la médaillée de bronze lors des Mondiaux 2015 a donné son sentiment sur la performance des équipes de France à Tokyo, assurant qu’« elles ont été sensationnelles », tout en regrettant de ne pas y avoir pris part. « Elles ont défendu comme elles-seules savent le faire et je pense que les titres olympiques sont amplement mérités, a déclaré Cristina Neagu. Je pense qu’on méritait d’être aux Jeux Olympiques mais nous sommes les seules responsables de cette non-qualification. C’est très bien que cette édition des Jeux soit terminée car c’était pénible pour moi de regarder les matchs à la télévision. »