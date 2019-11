Mondial (F) : Départ différé pour Horacek et Foppa

Les Bleues ne seront que 18 dans l'avion pour Tokyo. Sur les 20 joueuses retenues par Olivier Krumbholz pour le Championnat du Monde 2019, qui se déroulera du 30 novembre au 15 décembre prochain au Japon, deux ne s'envoleront pas pour le Pays du soleil levant avec le reste du groupe, ce lundi. Tamara Horacek et Pauletta Foppa resteront en effet une semaine de plus à Paris, et ne rejoindront leurs coéquipières que dans sept jours, nous apprend L'Equipe ce lundi. L'arrière du Paris 92 et la pivot de Brest ont participé au léger décrassage programmé à la maison du handball qui a précédé le départ de la délégation française en direction de l'aéroport, mais, contrairement aux autres convoquées pour ce Mondial, elles n'ont pas quitté Paris, où elles suivront pendant toute la semaine le programme physique qui leur a été concocté.

Début des hostilités le 30 novembre face à la Corée

Il sera temps ensuite pour les deux joueuses de s'envoler à leur tour pour le Japon, où les championnes du monde en titre (elles sont également championnes d'Europe) défendront leur trophée à partir du 30 novembre. Tombées dans le groupe B aux côtés du Danemark, du Brésil, de l'Allemagne, de la Corée du Sud et de l'Australie, les Bleues débuteront leur tournoi face aux Coréennes, le 30 novembre à 11h00, heure française. Auparavant, trois derniers matchs de préparation les attendent sur place, face au Brésil, le 21 novembre, mais aussi à la Slovénie (23 novembre) et au pays hôte le Japon (24 novembre) à six jours du coup d'envoi de ce Championnat du Monde. A noter que le groupe de 20 sera réduit à 16 avant le début du Mondial, comme le veut le règlement.