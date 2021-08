Mondial 2021 (F) : Les deux invitations attribuées à la Pologne et la Slovaquie

A quatre jours du tirage au sort, le plateau est enfin au complet. Alors que le tournoi olympique féminin de handball s’est conclu ce dimanche à Tokyo par la victoire de l’équipe de France, l’édition 2021 du championnat du monde se prépare. Prévu du 2 au 19 décembre prochain en Espagne, avec Castellon, Granoller, Lliria et Torrevieja qui accueilleront les rencontres, le tournoi mettra aux prises 32 équipes mais deux places devaient être attribuées par la Fédération Internationale de handball (IHF). En effet, le règlement de la compétition permet au Conseil de l’IHF d’offrir une place à une équipe n’ayant pas obtenu son billet au travers des qualifications continentales. Or, pour ce 25eme championnat du monde, ce sont deux invitations que l’IHF a dû attribuer. Alors qu’aucune équipe venant d’Océanie ne prend part aux qualifications asiatiques, le Conseil de l’IHF peut attribuer selon son bon vouloir une deuxième invitation.

Les Bleues dans le chapeau 1 pour le tirage au sort

Alors que les billets nord-américains seront distribués à l’issue de la compétition continentale prévue aux Etats-Unis du 22 au 27 août prochain, que l’Asie fera de même du 15 au 25 septembre et que l’Amérique du Sud suivra du 4 au 10 octobre, les deux invitations sont arrivées dans les mains de sélections européennes. En effet, la Pologne et la Slovaquie ont obtenu les faveurs du Conseil de l’IHF, qui a confirmé l’information ce dimanche par l’intermédiaire d’un communiqué. A ce titre, ces deux équipes ont été versées dans le quatrième chapeau, notamment aux côtés de la Slovénie et du Congo. Un tirage au sort qui aura lieu à Castellon ce jeudi et qui verra les Bleues, championnes olympiques, prendre place dans le chapeau 1 aux côtes des Néerlandaises, championnes du monde en titre, et de l’Espagne, pays-hôte de la compétition.



HANDBALL / MONDIAL 2021 (F)

Composition des chapeaux pour le tirage au sort



Chapeau 1 : Pays-Bas, Norvège, Espagne, France, Croatie, Danemark, Russie, Allemagne

Chapeau 2 : Monténégro, Hongrie, Suède, Roumanie, Serbie, Autriche, Asie 1, Asie 2

Chapeau 3 : Angola, Cameroun, République tchèque, Tunisie, Amérique du Sud 1, Amérique du Sud 2, Amérique du Nord 1, Asie 3

Chapeau 4 : Slovaquie, Slovénie, Congo, Pologne, Asie 4, Asie 5, Asie 6, Amérique du Sud 3



L’Espagne, en tant que pays-hôte, pourra choisir son groupe à l’issue du tirage des trois derniers chapeaux.