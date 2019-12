Mondial 2019 (F) : Les Pays-Bas et Mayonnade en finale

Le « truc de fou » décrit par Emmanuel Mayonnade (36 ans) après la qualification de son équipe pour le dernier carré a laissé place à un autre, ce vendredi dans la première demi-finale. Pour sa première expérience de sélectionneur, le technicien français et entraîneur des Pays-Bas, a en effet décroché son billet pour la finale de ce Mondial 2019 au Japon après la victoire de ses joueuses face à la Russie (33-32) sur le parquet d'Higashi-Ku. Accrochées à la pause (16-16), ces Néerlandaises battues lors de leur premier match du tournoi (32-26) contre la Slovénie puis miraculées ensuite lors du tour principal avec deux nouvelles défaites, de surcroît coup sur coup (face à l'Allemagne et au Danemark), ont finalement eu le dernier mot face à cette équipe russe que Mayonnade présentait avant la rencontre dans L'Equipe comme « un monstre ». Il faut dire que l'adversaire des Pays-Bas était avant cette demi-finale la seule équipe à ne pas avoir encore perdu dans ce Championnat du Monde.

Contre l'Espagne pour une finale inattendue

A trois minutes de la fin, les deux équipes se trouvaient encore au coude à coude (31-31), avant un dernier coup de collier fatal aux Russes mené par le trio de choc composé de Polman, Van der Heijden et Abbingh (22 buts à elles trois). Un nouvel exploit pour des Néerlandaises et leur sélectionneur français qu'un nul entre la Norvège et l'Allemagne aurait renvoyés à la maison il y a quelques jours. Au lieu de cela, le toujours entraîneur de Metz, son adjointe chez les Dragonnes Katya Andryushina qui l'est aussi dans le staff néerlandais et les troisièmes de l'édition précédente en Allemagne se retrouvent en finale, comme en 2015, à un pas d'un sacre historique. « Le président de la Fédération avait dit que terminer dans les six premiers serait quelque chose d'assez extraordinaire », avait pourtant avoué Mayonnade à l'aube d'aborder le gros morceau russe. De l'extraordinaire, le quadruple champion de France avec les Messines est en passe de toucher le Graal. Les Pays-Bas ne retrouveront pas la Norvège, qui les avait privés du titre il y a quatre ans (31-23). Dans la seconde demi-finale, les Norvégiennes ont bu la tasse face à l'Espagne (28-22). Ce Mondial offrira donc une finale inattendue, et un nouveau venu au palmarès.

CHAMPIONNAT DU MONDE 2019 (F)

Du 30 novembre au 15 décembre au Japon

DEMI-FINALES

Vendredi 13 décembre (à Higashi-ku)

Russie - Pays-Bas : 32-33

Norvège - Espagne : 22-28

PETITE FINALE

Dimanche 15 décembre à 9h30 (à Higashi-ku)

Norvège - Russie

FINALE

Dimanche 15 décembre à 12h30 (à Higashi-ku)

Pays-Bas - Espagne