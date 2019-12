Mondial 2019 (F) : La France termine à la treizième place

Les #FemmesDeTalent ont bien su se remobiliser pour gagner cette Coupe du Président et finir à la 13ème place de ce Mondial : un moindre mal après l'élimination précoce des Bleues.

Bravo les filles, ce n'est jamais simple comme situation 💪 🇨🇵 #EspritHandball pic.twitter.com/3KlyKVwWpa

— Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) December 9, 2019

CHAMPIONNAT DU MONDE 2019 (F)

Du 30 novembre au 15 décembre au Japon

COUPE DU PRESIDENT

Places de 13eme à 16eme

France

France

Deux dernières victoires pour la route dans ces matchs de classement d'antan rebaptisés Coupe du Président etAu lendemain de leur large victoire face à l'Angola (28-17),Un deuxième succès en deux jours qui permet à Olivier Krumbholz et ses joueuses de finir en treizième position de ce Mondial dont elles avaient remporté la précédente édition, mais qu'elles ont quitté dès le premier tour après avoir enregistré une deuxième défaite fatale, devant le Danemark en clôture de la phase de poules. Un bien maigre lot de consolation à l'arrivée pour celles qui restent toujours championnes d'Europe en titre à ce jour.Certes, ces Bleues, dont l'unique but sur ces deux derniers matchs était de montrer un plus beau visage dans le jeu que lors de leurs sorties précédentes, apprécieront de finir le tournoi sur une bonne note. Pour autant, ce succès face aux modestes Hongroises ne fera pas oublier ce Mondial raté. Il ne fera pas oublier non plus qu'et qu'il a fallu mettre un coup de collier en seconde mi-temps pour enfin décramponner l'équipe d'en face, sous les coups de boutoir de Manon Houette et Laura Flippes notamment, mais surtout de l'inusable Alexandra Lacrabère (32 ans), meilleure marqueuse de cette ultime rencontre avec 6 buts.Il va sans dire que ce n'est pas ce trophée que les Bleues avaient prévu de ramener du Japon.Angola -: 17-28- Argentine : 34-26Angola -: 27-30- Hongrie : 26-21