Mondial 2019 (F) - Krumbholz : « Ce n'est pas un bon résultat »

« Ce n'est pas un bon résultat pour nous, ne cachait pas le sélectionneur français Olivier Krumbholz au micro de beIN Sports après la nouvelle contre-performance de l'équipe de France, dimanche à Yamaga face au Brésil (19-19) lors du Mondial de handball féminin au Japon. On n'a pas bien joué. On n'a pas trop mal défendu, avec des petites erreurs, mais sur des joueuses de grande qualité. Par contre, en attaque, on est revenu en arrière : on a bafouillé notre handball, on n'a pas réussi à fixer à l'intérieur et à jouer sur les extérieurs. Et puis on a douté aux tirs, on a raté beaucoup trop de tirs de loin, alors que ça s'était amélioré aux tirs à l'aile et aux tirs de près. Mais pas de tireurs de loin. On va quand même chercher le match nul, alors que l'on aurait pu perdre aussi (il sourit), mais ce n'est pas un bon résultat. (...) Le bras est lourd. On est plein de bonne volonté, mais pour l'instant, on ne joue pas bien. On joue mal, on le voit, et ça nous fait douter. » Un constat partagé par sa joueuse Alexandra Lacrabère, qui pensait bien pourtant avoir donné la victoire aux Bleues en leur redonnant deux fois l'avantage dans les derniers instants. « On n'a pas réussi encore à retrouver la fluidité que l'on avait en attaque sur les derniers matchs. On est trop inconstantes en défense. On arrive à faire le break, mais on n'est toujours pas relâchées. On ne peut encore s'en prendre qu'à nous-mêmes. On a limité la casse en faisant match nul. Maintenant, il va vraiment falloir être tambour battant sur les trois matchs qui arrivent, et advienne que pourra. »

Pineau : « On est dans un moment compliqué »

Même sentiment du côté d'Allison Pineau, conscient elle aussi que les Françaises n'ont déjà plus le droit à l'erreur. « J'avais dit avant le match que je ne le sentais pas très bien et que ça allait être difficile. On s'en sort bien avec ce match nul. Peut-être que l'on a besoin de passer par là pour retrouver cette équipe de France. On est dans un moment compliqué, il faut s'accrocher. On a la sensation de ne pas être dans notre assiette, je ne connais pas forcément les raisons, mais à un moment donné, il va falloir accepter que nos adversaires puissent nous poser des problèmes. Il faut se remettre en question nous-même et repartir rapidement de l'avant, sans se morfondre éternellement. Ce match contre l'Australie va faire du bien pour reprendre l'air et lâcher les chevaux et on aura ensuite deux matchs très difficiles contre l'Allemagne et le Danemark. A nous de faire le chemin, de remettre les choses en place petit à petit et on verra comment ça se passera sur la suite de ce premier tour. »