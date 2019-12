Mondial 2019 (F) : Krumbholz a vu une prestation encourageante

La déception d’une élimination trop précoce à peine passée, les joueuses de l’équipe de France se sont relancées en dominant l’Angola à l’occasion de leur premier match de classement. A l’issue de la rencontre, Olivier Krumbholz a confié se satisfaire du jeu de son équipe, notamment en attaque après la déconvenue subie face au Danemark. « Je suis très heureux de ce match où il y avait de tout. On craignait cette équipe d’Angola qui a de grosses qualités. Je pense que le fait de mettre énormément de profondeur en défense les a perturbés, a déclaré le sélectionneur national dans des propos recueillis par le site officiel de la Fédération Française de handball. On savait que l’on gagnerait largement le match dans le jeu sur tout le terrain. Et c’était très séduisant en attaque, nous avons développé un beau jeu, avec patience et minutie, et effectivement il faut dire que les jeunes ont été très bonnes. »

Krumbholz : « Une belle détermination à relever la tête »

Cette rencontre a permis à plusieurs joueuses de gagner du temps de jeu, avec notamment Catherine Gabriel qui a disputé l’intégralité de la rencontre dans le but. Des changements qui ont convaincu le sélectionneur, qui redoutait une démobilisation de ses joueuses. « Tamara Horacek et Pauletta Foppa ont été excellentes en défense notamment. Ce n’était pas facile de se remobiliser, les visages étaient un peu fermés ce matin, mais il y avait tout de même une belle détermination à relever la tête, s’est réjoui Olivier Krumbholz. Même si c’est trop tard pour faire un excellent résultat au Mondial, ce genre de match est plus qu’encourageant pour l’avenir. Nous aurions pu perdre sans honte tout en s’enfonçant mentalement. Le fait d’avoir bien gagné et retrouvé du plaisir, c’est une excellente nouvelle. Notre seule perspective est la qualité du jeu. » Il ne reste plus qu’un match aux Bleus, ce lundi face à la Hongrie pour la 13eme place du Mondial, afin de terminer la compétition sur une bonne note.