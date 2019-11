Japan Cup : Les Bleues étrillent le Brésil

Place au Japon samedi !

Pour le moment, le sol japonais porte chance aux Bleues. Espérons que cela soit le cas jusqu'au 15 décembre prochain. A huit jours du coup d'envoi du Championnat du Monde, l'équipe de France a poursuivi sa préparation, ce jeudi au stade Yoyogi de Tokyo, etLes joueuses d'Olivier Krumbholz, tout de suite devant au tableau d'affichage après que Beatrice Ediwge a ouvert le score, ont fait constamment la course en tête, ne laissant jamais la possibilité à leurs adversaires de mener. Dans la foulée d'une très belle parade de Roxanne Frank, Océane Sercien-Ugolin a la première permis aux championnes du monde et d'Europe de faire le break. Un peu plus tard, la jeune arrière droite d'Issy-Paris a permis aux siennes de prendre quatre buts d'avance, puis cinq, sur une réalisation de Chloé Bouquet. La machine était lancée, Grace Zaadi, Méline Nocandy, Laura Flippes empilaient les buts tandis que Frank enchaînait les prouesses dans sa cage, et à la pause, il n'y avait déjà plus de match (16-7).Après une légère baisse de régime au retour des vestiaires en dépit des nouveaux buts français, signés de l'inévitable Zaadi, Estelle Nze Minko ou encore Manon Houette, Sercien-Ugolin, encore elle, permettait de nouveau aux Bleues de s'envoler au score. Flippes en profitait, Catherine Gabriel, entrée en jeu dans le but, se mettait au diapason de Frank, et l'écart passait de nouveau à +9 après un nouveau missile de Sercien-Ugolin. Lors d'une fin de match à sens unique, les coéquipières d'Astride N'Gouan, venue elle aussi s'ajouter à la fête, l'écart allait encore grossir et Kanor ponctuer finalement cette promenade de santé des Bleues par un but au buzzer.