Quatre mois après l’or olympique, les Bleues ont bien lancé leur quête d’une troisième étoile ! Deux ans après l’échec cuisant de Kumamoto, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont chassé leur démons à l’occasion de leur entrée en lice face à l’Angola sur le parquet de Granollers. Mais l’entame de match a surtout vu les défenses se montrer intraitables. Il a fallu attendre un peu plus de quatre minutes pour voir les Angolaises ouvrir la marque par Helena Paulo (3 buts sur 6 tirs). Les Tricolores ont immédiatement réagi mais Alicia Toublanc (3 buts sur 3 tirs) leur a permis de passer devant au tableau d’affichage à l’issue des dix premières minutes.

Le chassé-croisé entre les deux équipes s’est poursuivi jusqu’à la 20eme minute, Marta Alberto (12 arrêts à 32% d’efficacité) étant à son avantage dans le but angolais et notamment face à Grâce Zaadi (1 but sur 8 tirs), alors que la seule petite frayeur a été la béquille reçue par Béatrice Edwige (1 but sur 2 tirs), qui a toutefois pu reprendre sa place sur le terrain avec un bel emplâtre sur la cuisse droite. C’est alors que les Angolaises ont multiplié les erreurs en attaque. Les Bleues ont ainsi pu bénéficier de munitions supplémentaires.

Victoire sérieuse des Bleues face à l'Angola lors de cette première sortie du Mondial

🇫🇷 30-20 🇦🇴



— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 3, 2021





Les Bleues solides de bout en bout



Kalidiatou Niakate (2 buts sur 4 tirs), Tamara Horacek (3 buts sur 5 tirs), Lucie Granier (4 buts sur 5 tirs) ou encore Chloé Valentini (2 buts sur 2 tirs) en ont bien profité. Marquant six buts consécutifs en l’espace de six minutes, les Tricolores ont retrouvé leur vestiaire avec un avantage de quatre buts à la mi-temps. Dès le retour sur le parquet, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont poursuivi sur leur lancée pour continuer de creuser l’écart, la capitaine Coralie Lassource (2 buts sur 2 tirs) donnant sept buts d’avance à son équipe sept minutes après la reprise.

Les Angolaises ont poussé mais sont tombées sur une Laura Glauser des grands soirs (16 arrêts à 46% d’efficacité), qui a tenu le but tricolore tout au long de la rencontre. Une performance défensive qui a permis à l’attaque de continuer son petit bonhomme de chemin. A dix minutes du terme de la rencontre, Allison Pineau (2 buts sur 2 tirs) a permis à l’équipe de France d’atteindre les dix buts d’avance. La fin de match a été solide de la part de l’équipe de France, qui s’impose sur le même écart (30-20) et lance parfaitement son Mondial 2021. Une tendance que les Bleues devront confirmer face à la Slovénie puis au Monténégro pour faire le plein de points avant le Tour Principal.



HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021 (F)

Du 1er au 19 décembre en Espagne



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe A (à Granollers)

1- France 2 points

2- Angola 0

Monténégro

Slovénie



Vendredi 3 décembre 2021

France - Angola : 30-20

20h30 : Monténégro - Slovénie



>>> Les trois premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour principal. Les points obtenus contre les équipes qualifiées également sont conservés.