Mondial 2021 (F/Demi-finales) : A l'arraché, les Bleues se qualifient pour la finale

Un changement de défense salutaire

Toublanc a relancé les Bleues



Les Bleues reviennent de très, très loin ! Dominées par une solide équipe de Danemark pendant pas moins de 50 minutes, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont su garder leur sang-froid dans une fin de match tout feu, tout flamme. Si Allison Pineau à sept mètres (3 buts sur 4 tirs) et Laura Flippes (1 but sur 3 tirs) ont permis à l’équipe de France de rester au contact à l’entame du match, les maladresses se sont alors multipliées. Des erreurs qui ont offert à Louise Burgaard (1 but sur 3 tirs) et Line Haugsted (5 buts sur 5 tirs) l’opportunité de donner un avantage plus net au Danemark. Au bout d’un quart d’heure, les Danoises ont pris quatre longueurs d’avance face à des Bleues en manque de solutions face à une défense adverse solide et à une Althea Reinhardt (11 arrêts à 37% d’efficacité) sur la lancée de ses prestations depuis le début de ce Mondial 2021 en Espagne. Un début de réaction tricolore a été vu dans les dix minutes menant à la pause avec Méline Nocandy (3 buts sur 5 tirs) puis Lucie Granier (1 but sur 1 tir) de ramener les Bleues à deux longueurs.Un écart que Laura Glauser (5 arrêts à 28% d’efficacité) a su maintenir à la dernière seconde avec un arrêt sur jet de sept mètres face à Simone Catherine Petersen (1 but sur 2 tirs). Au retour des vestiaires, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont profité du fait d’avoir l’engagement pour revenir à un but mais les carences défensives de l’équipe de France n’ont pas permis d’aller plus loin. En effet, Anne Mette Hansen (4 buts sur 7 tirs) et Line Haugsted ont pu redonner quatre longueurs d’avance au Danemark avec 20 minutes à jouer. Laissant passer trop d’occasions en attaque après les interventions de Cléopâtre Darleux (6 arrêts à 40% d’efficacité) entrée en jeu à la mi-temps, les Tricolores n’ont pas saisi leur chance de se relancer. Toutefois, modifiant son système défensif en mettant une joueuse plus avancée, Olivier Krumbholz a permis à son équipe d’inverser la tendance. Grâce Zaadi (3 buts sur 4 tirs) et Pauletta Foppa (4 buts sur 5 tirs) ont été déterminantes pour ramener les Bleues à hauteur à l’entame des dix dernières minutes. Le banc danois a alors décidé de remplacer Althea Reinhardt par Sandra Toft dans le but.La gardienne de Brest a alors mis en difficulté l’attaque tricolore (4 arrêts à 50% d’efficacité) mais Alicia Toublanc (3 buts sur 4 tirs) a permis à l’équipe de France de passer devant au score pour la première fois du match à la 57eme minute… avant de voir Kathrine Heindahl (2 buts sur 2 tirs) égaliser. Posant alors leur jeu offensif, les Tricolores ont pu amener Pauletta Foppa à marquer. Dans la foulée, Laerke Nolsoe Pedersen (1 but sur 5 tirs) a échoué face à Cléopâtre Darleux, offrant aux Bleues une balle de match. Toutefois, Estelle Nze Minko (3 buts sur 4 tis) a perdu le ballon et laissé une dernière chance au Danemark, qui a conclu le match sur un dernier jet de neuf mètres. Heureusement, Anne Mette Hansen n’a pas piégé le mur tricolore.Au terme d’une demi-finale absolument pas maîtrisée, les Bleues s’imposent (23-22) se qualifient pour leur troisième finale en championnat du monde, après les titres remportés en 2003 et 2017. Cinq mois après le titre olympique, les protégées d’Olivier Krumbholz ont l’occasion d’écrire une nouvelle page d’histoire du handball français. Ce sera face à l’Espagne ou la Norvège ce dimanche à Granollers.Du 1er au 19 décembre en Espagne- Danemark : 23-22Norvège - EspagneDanemark - Norvège ou EspagneFrance - Norvège ou Espagne