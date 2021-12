CHAMPIONNAT DU MONDE 2021 (F)

Du 1er au 19 décembre en Espagne



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe A (à Granollers)

1- France 4 points

2- Monténégro 2

3- Slovénie 2

4- Angola 0



Vendredi 3 décembre

France - Angola : 30-20

Monténégro - Slovénie : 18-28



Dimanche 5 décembre

Slovénie - France : 18-29

Monténégro - Angola : 30-20



Mardi 7 décembre

18h00 : Angola - Slovénie

20h30 : France - Monténégro



Groupe B (à Lliria)

1- Serbie 4 points

2- Russie 4

3- Pologne 0

4- Cameroun 0



Vendredi 3 décembre

Russie - Cameroun : 40-18

Serbie - Pologne : 25-21



Dimanche 5 décembre

Pologne - Russie : 23-26

Serbie - Cameroun : 43-18



Mardi 7 décembre

18h00 : Cameroun - Pologne

20h30 : Russie - Serbie



Groupe C (à Castello)

1- Norvège 4 points

2- Roumanie 4

3- Kazakhstan 0

4- Iran 0



Vendredi 3 décembre

Roumanie - Iran : 39-11

Norvège - Kazakhstan : 46-18



Dimanche 5 décembre

Roumanie - Kazakhstan : 38-17

Iran - Norvège : 9-41



Mardi 7 décembre

18h00 : Kazakhstan - Iran

20h30 : Norvège - Roumanie



Groupe D (à Torrevieja)

1- Pays-Bas 4 points

2- Suède 4

3- Ouzbékistan 0

4- Porto Rico 0



Vendredi 3 décembre

Pays-Bas - Porto Rico : 55-15

Suède - Ouzbékistan : 46-15



Dimanche 5 décembre

Suède - Porto Rico : 48-10

Ouzbékistan - Pays-Bas : 17-58



Mardi 7 décembre

18h00 : Porto Rico - Ouzbékistan

20h30 : Pays-Bas - Suède



Groupe E (à Lliria)

1- Allemagne 4 points

2- Hongrie 4

3- République tchèque 2

4- Slovaquie 0



Jeudi 2 décembre

Allemagne - République tchèque : 31-21

Hongrie - Slovaquie : 35-29



Samedi 4 décembre

Slovaquie - Allemagne : 22-36

Hongrie - République tchèque : 32-29



Lundi 6 décembre

République tchèque - Slovaquie : 24-23

20h30 : Allemagne - Hongrie



Groupe F (à Granollers)

1- Danemark 4 points

2- Corée du Sud 4

3- Congo 2

4- Tunisie 0



Jeudi 2 décembre

Corée du Sud - Congo : 37-23

Danemark - Tunisie : 34-16



Samedi 4 décembre

Corée du Sud - Tunisie : 31-29

Congo - Danemark : 18-33



Lundi 6 décembre

Tunisie - Congo : 24-33

20h30 : Danemark - Corée du Sud



Groupe G (à Castello)

1- Brésil 6 points

2- Japon 2

3- Croatie 2

4- Paraguay 0



Jeudi 2 décembre

Croatie - Brésil : 25-30

Japon - Paraguay : 40-17



Samedi 4 décembre

Paraguay - Croatie : 16-38

Japon - Brésil : 25-29



Lundi 6 décembre

Brésil - Paraguay : 33-19

20h30 : Croatie - Japon



Groupe H (à Torrevieja)

1- Espagne 4 points

2- Autriche 2

3- Argentine 2

4- Chine 0



Mercredi 1er décembre

Espagne - Argentine : 29-13



Jeudi 2 décembre

Autriche - Chine : 38-27



Samedi 4 décembre

Autriche - Argentine : 29-31

Chine - Espagne : 18-33



Lundi 6 décembre

Argentine - Chine : 36-24

20h30 : Espagne - Autriche



>>> Les trois premiers de chaque groupe se qualifient pour le tour principal. Les points obtenus contre les équipes qualifiées également sont conservés.



TOUR PRINCIPAL

Groupe I (à Granollers)

A1

B1

A2

B2

A3

B3



Matchs le jeudi 9, samedi 11 et lundi 13 à 15h30, 18h00 et 20h30.



Groupe II (à Castello)

C1

D1

C2

D2

C3

D3



Matchs le jeudi 9, samedi 11 et lundi 13 à 15h30, 18h00 et 20h30.



Groupe III (à Granollers)

E1

F1

E2

F2

E3

F3



Matchs le mercredi 8, vendredi 10 et dimanche 12 à 15h30, 18h00 et 20h30.



Groupe IV (à Torrevieja)

G1

H1

G2

H2

G3

H3



Matchs le mercredi 8, vendredi 10 et dimanche 12 à 15h30, 18h00 et 20h30.



QUARTS DE FINALE (A GRANOLLERS)

Mardi 14 décembre

17h30 :

20h30 :



Mercredi 15 décembre

17h30 :

20h30 :



DEMI-FINALES (A GRANOLLERS)

Vendredi 17 décembre

17h30 :

20h30 :



PETITE FINALE (A GRANOLLERS)

Dimanche 19 décembre

14h30 :



FINALE (A GRANOLLERS)

Dimanche 19 décembre

17h30 :