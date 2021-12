Mondial-2021 de hand: un nouveau cycle sans creux générationnel pour les Françaises

Les annonces ont été réalisées au compte-goutte, à l'approche du Championnat du monde en Espagne. Amandine Leynaud avait déjà expliqué après la finale gagnée à Tokyo qu'elle avait disputé son dernier match international contre la Russie. "Arrêter sur une médaille olympique, on ne peut pas rêver mieux", avait glissé l'Ardéchoise de 35 ans, huit podiums avec les Bleues dans sa carrière. Puis, ce fut au tour d'Alexandra Lacrabère et Siraba Dembélé courant novembre, d'officialiser leur décision d'arrêter avec l'équipe de France. "Ce sont des monuments du handball féminin qui sont partis en retraite", souligne la patronne de la défense tricolore, Béatrice Edwige.

Trois joueuses phares de l'équipe de France ont ainsi raccroché avec les Bleues, auxquelles on peut également ajouter Camille Ayglon, dont la dernière sélection remonte à décembre 2019, ou Blandine Dancette, de l'aventure olympique dorée. Et pourtant, le groupe de dix-huit joueuses emmené par le sélectionneur Olivier Krumbholz à Barcelone semble l'un des plus compétitifs pour le Mondial-2021. Elles sont ainsi douze à avoir participé à l'aventure olympique, sept ont déjà été championnes du monde (2017) et six peuvent se targuer d'avoir les trois couronnes (JO-2021, Mondial-2017, Euro-2018). "On a de jeunes joueuses, de bonnes joueuses. On ne va pas commencer à se plaindre du potentiel que l'on a", se réjouit le technicien mosellan. "C'est un peu le credo que l'on a essayé d'avoir depuis 2016, à savoir intégrer des nouvelles à chaque rassemblement. Et surtout ne pas avoir peur de les faire jouer", renchérit Béatrice Edwige.

"Dans une continuité"

Résultat: Pauletta Foppa, qui soufflera ses 21 bougies le 22 décembre, compte déjà 45 sélections et 100 buts, et Méline Nocandy à 23 ans a déjà joué à 40 reprises sous le maillot bleu (83 buts). "Il y a (le fait de) vouloir faire rentrer des jeunes mais les laisser sur le banc pendant les compétitions. En équipe de France, c'est l'inverse. Quand on fait rentrer des jeunes, elles ont toujours cinq ou dix minutes de jeu. Elles rentrent très vite dans le bain et on les met dans l'ADN de ce qu'est l'équipe de France quand elles arrivent", insiste Béatrice Edwige.

Si le changement de génération peut se faire en douceur sur le terrain, le leadership dans le vestiaire qu'a incarné Siraba Dembélé, puis Amandine Leynaud aux Jeux olympiques devra trouver preneuse. "Est-ce que l'on va avoir un déficit d'expérience ? Est-ce que l'on va avoir un déficit de solidité dans le groupe dans la tempête ? On perd des filles qui étaient des stabilisatrices", reconnaît Olivier Krumbholz.

Pour reprendre le rôle, les regards se tournent naturellement vers la plus capée, Allison Pineau (264 sélections), qui n'a raté qu'une seule grande compétition avec les Bleues, l'Euro-2020 l'an passé. "On est un groupe qui repose sur un socle de plusieurs joueuses. Siraba avait ce rôle de catalyseur. Amandine, moi et d'autres on a eu ce rôle pendant les Jeux. Je suis la plus capée, donc on va se tourner vers moi, mais sans pression. Ça fait longtemps que ça fonctionne", explique la joueuse de 32 ans, qui se veut rassurante. "Il y a aussi Coralie, la capitaine. Il y a des relais comme à chaque fois, il y a aussi Grace (Zaadi), Béatrice (Edwige). On est dans une continuité", conclut Allison Pineau.