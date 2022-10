Bleus : Minne déjà forfait pour le Mondial

17 sélections pour Minne

Le sélectionneur de l’équipe de France masculine de handball Guillaume Gille a vécu une belle fin de journée jeudi, avec la facile victoire des Bleus (35-18) contre la Lettonie à Poitiers en ouverture de la campagne de qualifications à l’Euro 2024. Mais quelques heures plus tôt, il avait appris une mauvaise nouvelle : la grave blessure de son demi-centre de 25 ans Aymeric Minne va nécessiter une opération. Son club du HBC Nantes l’a en effet annoncé via un communiqué : «. Si l’opération s’est bien déroulée, notre demi-centre nantais devrait être absent des parquets plusieurs mois. Auteur d’un remarquable début de saison sous les couleurs du « H », nous souhaitons un très bon rétablissement à Aymeric dans ces moments difficiles ».Il s’agit donc d’un énorme coup dur pour le H, dont il est un joueur majeur en Ligue des Champions et en Starligue, mais aussi d’une tuile pour les Bleus, qui devront se passer de ses services lors du prochain championnat du monde.Mais ce Mondial se jouera donc sans Aymeric Minne, sélectionné à 17 reprises (53 buts marqués) depuis ses débuts en mai 2021. Absent des JO de Tokyo où la France avait décroché l’or, il figurait en revanche dans le groupe pour l’Euro 2022, où la France avait fini au pied du podium. Heureusement, avec Kentin Mahé et Nedim Remili, la France a de quoi faire au poste de demi-centre, et ils devraient encore le prouver dimanche en Italie lors du deuxième match de qualifications à l'Euro 2024.