Bleues : Ahanda rappelée, Flippes pourrait rejouer avant la fin du tournoi

Orlane Ahanda ne sera pas restée longtemps à la porte de l'équipe de France. Evincée au même titre que l'ailière droite de Brest Pauline Coatanea à la veille pour Olivier Krumbholz et ses joueuses de s'envoler pour l'Espagne et les Championnats du monde féminins, l'arrière droite de Nantes est déjà de retour dans le groupe. La joueuse des Neptunes, qui n'avait pas fait partie de la liste des 18 retenues au moment pour le sélectionneur français de trancher à la sortie d'une préparation qui avait vu notamment Ahanda et les Bleues dominer à deux reprises la Hongrie, a été rappelée ce lundi pour pallier la blessure de Laura Flippes. L'arrière droite du Paris 92, qui avait été préférée au poste d'arrière droite à sa jeune coéquipière dans le groupe définitif au même titre qu'Ahanda avait également fait les frais de la convocation d'Océane Sercien-Ugolin, s'est fait une entorse dimanche soir face à la Slovénie lors du deuxième succès en deux matchs des championnes olympiques de Tokyo.

Le tournoi n'est pas terminé pour Flippes pour autant

Une entorse "de gravité moyenne" à en croire les informations communiquées lundi par l'encadrement de l'équipe de France qui pourrait permettre à Flippes de retrouver les Bleues d'ici à la fin du tournoi. La Parisienne n'est toutefois pas en état pour le moment de continuer. C'est dans ce sens que Krumbholz a fait appel aux services d'Ahanda. Cette dernière rejoindra le groupe sur place à Barcelone lundi soir. La jeune joueuse de 23 ans, qui n'a encore jamais disputé de grande compétition internationale (elle a fêté sa première sélection en octobre dernier), pourrait figurer sur la feuille de match mardi face au Monténégro à l'occasion de la troisième sortie des Bleues dans ces Championnats du monde. Comme le règlement l'en autorise, le sélectionneur français dévoilera sa composition le matin du match.



La liste des 18 joueuses de l'équipe de France après la blessure de Flippes

Gardiennes : Cléopatre Darleux (Brest) – Laura Glauser (Györ)

Ailières gauches : Coralie Lassource (Brest) (cap) – Chloé Valentini (Metz)

Arrières gauches : Estelle Nze-Minko (Györ) – Allison Pineau (Krim) – Kalidiatou Niakaté (Brest)

Demi-centres : Tamara Horacek (Metz) – Méline Nocandy (Metz) – Grace Zaadi Deuna (Rostov)

Pivots : Béatrice Edwige (Rostov) – Pauletta Foppa (Brest)

Arrières droites : Orlane Ahanda (Nantes) – Océane Sercien-Ugolin (Krim)

Ailières droites : Lucie Granier (Besançon) – Alicia Toublanc (Brest)



Joueuses au contact du groupe : Laura Flippes (Paris 92) - Catherine Gabriel (Paris 92) - Oriane Ondono (Nantes)