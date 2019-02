C'est un drame qui touche le club de Flamengo, apprend-on ce vendredi auprès des médias locaux. Un incendie, dont l'origine n'a pas encore été établie, a frappé le centre d'entraînement de la formation de Rio Janeiro et fait au moins dix victimes, alors que trois blessés sont à déplorer, dont un dans un état grave selon le dernier bilan transmis par les pompiers intervenus sur place.

L'identité des personnes décédées n'a pas encore été révélée, mais des jeunes joueurs âgés de 14 à 17 ans auraient passé la nuit au sein des installations ravagées par les flammes.

Incêndio deixa dez mortos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. https://t.co/PBGOuHneDI pic.twitter.com/SVslLFiJ3t