La légende brésilienne Ronaldo a clairement indiqué qu'il aimerait voir un entraîneur européen diriger le Brésil. "Je pense qu'un entraîneur européen pourrait entraîner l'équipe nationale brésilienne, quelqu'un comme Pep ou Ancelotti, ils pourraient faire quelque chose d'incroyable avec l'équipe nationale brésilienne. Il [Ancelotti] pourrait changer l'histoire de notre football pour les cent prochaines années", a déclaré Ronaldo.

Un européen à la tête de la Seleçao ?

L'ancien attaquant madrilène n'a pas tari d'éloges sur Ancelotti. "Pour moi, Carlo est de loin la meilleure personne qui ait jamais existé dans le monde du football. Il est l'ami de tout le monde, pas seulement de moi. Tout le monde l'aime, et en tant qu'entraîneur, il est incroyable, pour sa qualité, sa vision et sa capacité à comprendre les joueurs. Il mérite tout ce qu'il a gagné pour son professionnalisme et son caractère".