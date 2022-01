Pelé, son combat se complique face au cancer

Depuis le mois de septembre dernier et son hospitalisation pour soigner une tumeur cancéreuse du côté du colon, Pelé effectue de réguliers allers-retours pour surveiller un état de santé devenu fragile. Mais alors que les choses semblaient aller dans le bon sens, les dernières nouvelles rapportées sur le sujet par les médias brésiliens sont beaucoup plus dramatiques.

D'après ESPN Brésil, c'est désormais contre un cancer généralisé que se battrait la légende du football brésilien. Le média mentionne ainsi trois tumeurs identifiées, dont une au foi, une à l'intestin et une dernière dans un poumon. À nouveau hospitalisé cette semaine, l'ancien joueur a regagné son domicile, tandis que les médecins se voulaient encourageant sur le sujet.

État "cliniquement stable"

Comme le relaye RMC, la note publiée indique que "Edson Arantes do Nascimento a été admis à l'hôpital Albert-Einstein les 19 et 20 janvier pour poursuivre le traitement de (sa) tumeur du côlon. [...] Le patient est sorti ce jeudi et se trouve dans un état cliniquement stable".