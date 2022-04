Menaces de mort sur un gardien au Brésil

Le Brésilien Cassio Ramos, 34 ans (1 sélection), a été placé sous protection policière. La situation du gardien de but des Corinthians inquiète énormément. Et cela se comprend facilement. Le joueur a reçu des menaces de mort au lendemain de la défaite de son équipe à domicile contre Alwarays Ready (0-2), lors de la première journée de la phase de poules de la Copa Libertadores.

"On va te retrouver"

« Ce n’est qu’une question de temps. Je ne sais pas ce qu'on va faire, peut-être te tuer. Je ne sais pas, mais on va te retrouver », disait le message audio reçu par la famille de Ramos, plus de 600 matches avec le grand club de Sao Paulo. « Le Sport Club Corinthians Paulista dénonce avec véhémence les menaces de mort et de violence proférées contre le gardien Cássio et sa famille par le biais de messages envoyés sur un réseau social », a réagi le club dans un communiqué.