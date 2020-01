Le Brésil fait un premier pas vers les Jeux Olympiques

Alors qu’en France, on se demande déjà si Kylian Mbappé participera ou non aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France, le Brésil n’a de son côté pas encore validé sa qualification pour Tokyo. Engagée dans un tournoi pré-olympique relevé organisé par la fédération sud-américaine (Conmebol), la Seleçao a toutefois fait un premier pas dans ce sens, dans la nuit de dimanche à lundi. Un but de Paulinho (19 ans), attaquant du Bayer Leverkusen, lui a en effet permis de s’imposer face au Pérou sur la plus petite des marges (1-0). L’Uruguay a de son côté battu le Paraguay sur le même score (1-0). Les 10 équipes du Conmebol sont engagées dans ce tournoi et réparties en deux groupes de cinq. Les deux premières nations de chaque groupe seront qualifiées pour une phase finale qui attribuera deux tickets pour Tokyo.