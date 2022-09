Le Brésil en France avec une surprise

C'est vrai, le Brésil ne manque pas d'attaquants talentueux. Mais quand même. Auteur d'un début de saison assez prometteur (3 buts en 6 matches de Premier League), à l'image de son nouveau club Arsenal, Gabriel Jesus n'a pas été retenu par Tite pour les deux prochaines rencontres de la Seleçao programmées en France.

Le sélectionneur Tite a dévoilé vendredi 26 noms pour affronter le Ghana le 23 septembre au Havre, et la Tunisie quatre jours plus tard à Paris (Parc des Princes). Dans l'enceinte du PSG, Neymar et Marquinhos seront à la maison, à l'image de Thiago Silva, ancien taulier de la défense parisienne.



Convocação da seleção brasileira de futebol que jogara dois últimos amistosos para a Copa do mundo de 2022#CBF #SeleçãoBrasileira #JogaBola pic.twitter.com/pvSuEJaDnp

— Notícias Esportivas (@Not_Esportivas) September 9, 2022

Sans Gabriel Jesus, le secteur offensif des Auriverde n'est pas à plaindre bien sûr avec notamment Raphinha, Richarlison (bourreau de l'OM dans la semaine en C1), Vinicius Jr, Antony ou encore Firmino. L'ex-lyonnais, Paqueta, aujourd'hui à West Ham, est bien là aussi.