C'est vrai, le Brésil ne manque pas d'attaquants talentueux. Mais quand même. Auteur d'un début de saison assez prometteur (3 buts en 6 matches de Premier League), à l'image de son nouveau club d'Arsenal, Gabriel Jesus n'a pas été retenu par Tite pour les deux prochaines rencontres de la Seleçao programmées en France.

Convocação da seleção brasileira de futebol que jogara dois últimos amistosos para a Copa do mundo de 2022#CBF #SeleçãoBrasileira #JogaBola pic.twitter.com/pvSuEJaDnp



Le sélectionneur Tite a dévoilé vendredi 26 noms pour affronter le Ghana le 23 septembre au Havre, et la Tunisie quatre jours plus tard à Paris (Parc des Princes). Dans l'enceinte du PSG, Neymar et Marquinhos seront à la maison, à l'image de Thiago Silva, ancien taulier de la défense parisienne.



Sans Gabriel Jesus, le secteur offensif des Auriverde n'est pas à plaindre bien sûr avec notamment Raphinha, Richarlison (bourreau de l'OM dans la semaine en C1), Vinicius Jr, Antony ou encore Firmino. L'ex-lyonnais Paqueta, aujourd'hui à West Ham, est bien là aussi.