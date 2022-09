Le Brésilien était l'un des joueurs les plus excitants du football lorsqu'il est arrivé au Santiago Bernabéu, mais une combinaison de blessures, de concurrence et de changements de formation a fait que son passage en Espagne a été plutôt décevant. José Mourinho, son entraîneur chez les Blancos, préférait utiliser Mesut Özil comme numéro dix, mais il a toujours été réticent à utiliser un numéro dix. Dans une récente interview accordée à Marca, on a demandé à Kaka s'il y avait des joueurs qui lui faisaient penser à lui.

Kaka ne voit plus de numéro dix

"La vérité ? Non. Avant tout parce que les postes ont changé. J'ai joué de nombreuses années à Milan en tant que "mediapunta", quelque chose qui a évolué avec l'apparition du milieu central "box-to-box." De plus, je ne sais pas où je jouerais dans ce football plus physique, si je ferais des choses un peu plus à gauche ou box-to-box."



Cela l'a conduit à la question de savoir si le poste de numéro 10 était en voie de disparition. "Ce n'est pas qu'il est en train de disparaître, c'est qu'il a déjà été complètement perdu, entre autres parce que les défenses poussent tellement haut qu'il n'y a pratiquement plus d'espace au milieu du terrain. Il est donc très difficile de trouver des trous pour jouer au football. C'est pourquoi toutes les équipes essaient d'ouvrir le terrain et de jouer davantage sur les ailes."