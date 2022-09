Brésil : Neymar tutoie le record de Pelé mais...

Vai ter dança, drible, mas, acima de tudo, respeito. Na noite desta quinta-feira (15), nosso atleta @vinijr foi alvo de declarações racistas. A CBF se solidariza e reforça: #BailaViniJr. pic.twitter.com/Ri3EHqCkl5

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 16, 2022

Neymar aura le temps de battre le roi

A moins de deux mois du début de la Coupe du monde 2022, les sélections sont sur le pont à l'occasion de la dernière fenêtre internationale précédant ce rendez-vous planétaire. Parmi elles, le Brésil se jaugera contre le Ghana ce vendredi au Havre. La grande star des quintuples champions du monde, Neymar, pourra lors de cette rencontre amicale. Mais au pays, un média local s'insurge contre la FIFA et ses statistiques désavantageuses pour celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps de ce sport.Dans son édition de ce vendredi, Globo dénonce les 77 buts recensés et avance un total de 95 réalisations comptabilisées. Soit un oubli de 18 buts. Comment un tel écart peut-il avoir lieu ? Le média brésilien précise que Pelé a trouvé le chemin des filets également lors de rencontres de l'époque entre le Brésil et des clubs ou des sélections régionales. La fédération brésilienne de football n'a elle jamais oublié de prendre en compte ces banderilles et considère aujourd'hui queDans son classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleçao, la CBF place Ronaldo au 3eme rang (67 buts). L'ancien Barcelonais ou Milanais est talonné de près par Zico et ses 66 buts. Lui aussi se trouve dans la même situation que Pelé car selon la FIFA, l'ex-meneur de jeu n'a fait trembler les filets adverses qu'à 48 reprises. Des points de vue divergents et qui n'ont que très peu de chances de trouver un terrain d'entente. A moins que Neymar n'explose les deux records pour que tout le monde acquiesce en son sens. Et aujourd'hui. Après la rencontre amicale de ce vendredi, l'attaquant du PSG et ses compatriotes joueront contre la Tunisie ce mardi dans son jardin du Parc des Princes.