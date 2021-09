Le Brésil est sorti victorieux jeudi soir de son match contre le Pérou en éliminatoires du Mondial (2-0). Neymar s’y est distingué en marquant l’un des deux buts des Auriverde. Après cette partie, l’attaquant du PSG a tenu à régler ses comptes avec ceux qui l’ont montré du doigt quelques jours auparavant pour une légère surcharge pondérale



Initialement, « Ney » avait réagi avec humour à ces moqueries sur son poids. Mais, il s’avère qu’il a été touché par ses piques émanant de ses compatriotes. Et après la victoire face aux Péruviens, il n’a pas manqué d’exprimer son ras-le-bol, demandant en outre un peu plus de respect au vu de tout ce qu’il a accompli pour la Seleçao.

"Je ne sais pas ce que je dois faire de plus"

« Je suis très heureux d'être le meilleur buteur des éliminatoires, le plus de passes décisives pour l'équipe nationale et bientôt, si tout se passe bien, ce sera un honneur de dépasser Pelé comme le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Je ne sais plus ce que je dois faire pour que les gens me respectent. Les journalistes, les commentateurs, d'autres aussi. Parfois, je n'aime même plus donner des interviews, mais à des moments importants je réponds à mes obligations. Je laisse aux gars le soin de réfléchir un peu », a déclaré la star auriverde à TV Globo sur un ton très agacé.



L'ancien héros de Santos et de Barcelone est désormais le deuxième meilleur buteur de son pays en matchs officiels. Il a 69 buts à son actif pour le Brésil et se rapproche de plus en plus de la légende Pelé, qui a terminé sa carrière avec 77.