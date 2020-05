Si Jair Bolsonaro a pu compter sur le soutien de nombreux footballeurs pour accéder au pouvoir, le président du Brésil multiplie les polémiques et les sorties contestables. Déjà interpellé par Dani Alves récemment, le chef d'état a également été fustigé par Rai, autre ancien joueur du PSG, qui pointe du doigt la politique "irresponsable" et déclencheur de "crises".

Rai sur Bolsonaro : "De grandes injustices, des absurdités idéologiques"

« Dans la vie, avant toute chose, nous sommes des citoyens. Je suis radicalement en faveur de la liberté d'expression, a lancé Rai dans des propos repris par L’Équipe. Je suis attentif aux réalités politiques et sociales. Quand je vois de grandes injustices, des absurdités idéologiques ou des actions qui peuvent massacrer les plus malheureux, l'indignation prend le dessus et je me manifeste avec plus de vigueur. »