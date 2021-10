Diego Costa est peut-être dans de sales draps. L'avant-centre de l'Atlético Mineiro est ciblé dans une affaire d'activités criminelles supposées impliquant notamment du blanchiment d'argent. La police fédérale du Sergipe (état du nord-ouest du Brésil), a publié un communiqué mettant en cause plusieurs personnes, dont l'ancien de Chelsea.



"Opération Distraction", c'est le nom de l'opération policière mise en place pour tenter de réunir les preuves qui mettraient en évidence "des pratiques présumées d'exploitation de jeux d'argent, de blanchiment d'argent, d'évasion monétaire et d'organisation criminelle en rapport avec un site de jeux d'argent", selon le rapport officiel relayé par L’Équipe.



Dans son communiqué, la police parle d'un joueur "non-identifié", mais pour les médias Globo Esporte et Lance, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Diego Costa. Celui qui était un temps espéré du côté de l'Olympique de Marseille reste pour l'heure présumé innocent.