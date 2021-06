Brésil : Daniel Alves convoqué dans la liste pour les Jeux Olympiques

Dia de convocação para os Jogos Olímpicos de Tóquio! André Jardine anunciou os 18 convocados para defender o ouro e, agora, atende os jornalistas em entrevista coletiva. Vamos! 🇧🇷🏅



📸: Thaís Magalhães / CBF pic.twitter.com/3vATHHsgAp

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2021

Sans Neymar et Marquinhos, avec Guimaraes et Gerson

La liste des joueurs du Brésil pour les Jeux Olympiques :

Daniel Alves va avoir une opportunité d'agrandir sa légende. Avec 42 titres, l'ancien latéral du FC Barcelone est le joueur le plus titré de l'histoire du football et il va disputer les Jeux Olympiques de Tokyo sous le maillot du Brésil.. Le Brésil étant tenant du titre après le sacre obtenu en 2016 face à l'Allemagne, André Jardine, le sélectionneur, veut se donner les chances de conserver la couronne.Longtemps espérés, Neymar et Marquinhos, les joueurs du PSG, ne sont pas là. Toutefois, on note la présence de deux éléments du championnat de France : les milieux de terrain Bruno Guimaraes (Lyon) et Gerson, nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Placé dans le groupe D du tournoi, le Brésil devra composer avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. 18 joueurs ont été convoqués par Jardine pour le tournoi.: Santos, Brenno.: Daniel Alves, Menino, Arana, Nino, Gabriel, Diego Carlos.: Douglas Luiz, Guimaraes, Henrique, Gerson, Claudinho.: Malcom, Antony, Paulinho, Cunha, Pedro.