Le championnat d’Écosse arrêté, le Celtic sacré

Ce lundi, la Ladbrokes Premiership a pris la décision d'arrêter la saison 2019-2020 de football en Écosse. En raison de la pandémie de coronavirus, le classement a été figé à la date du 13 mars et déterminé sur un système de quotients (ratio nombre de points pris par matches joués). Le Celtic Glasgow, avec une avance de 13 points sur les Rangers, est sacré pour la neuvième fois consécutive.

Ladbrokes Premiership and SPFL Season 2019/20 curtailed as Premiership clubs reach unanimous agreement that top flight cannot be finished.

🍀⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you 💚

Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! 🏆9️⃣#StayHomeStaySafe

— Celtic Football Club (from 🏡) (@CelticFC) May 18, 2020