Daniele De Rossi est passé par toutes les émotions mardi, à l’occasion du 16e de finale de la Coupe d’Argentine entre Boca Juniors, son nouveau club, et Almagro, formation de deuxième division. Car s’il a marqué l’unique but xeneize, il a également pris un carton jaune quelque instants plus tard avant d’assister depuis le banc de touche à l’élimination des siens à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 3 t.a.b. à 1).

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour le champion du monde 2006 (36 ans), qui a rejoint cet été le club de Buenos Aires après 18 saisons à la Roma, où il reste une véritable icône. Tout de suite très impliqué dans le jeu, il n’a pas tardé à se mettre évidence pour ce premier match, que ce soit par ses transmissions précises où ses interventions musclées, avant d’ouvrir le score de la tête à la 28e minute de jeu.

De Rossi et son fameux tatouage "Attention aux tacles", qui fait visiblement des émules en Argentine, allait ensuite faire admirer à ses nouveaux supporters l’une de ses grandes spécialités avec un tacle appuyé sur un adversaire qui lui valait donc un carton jaune, à son plus grand étonnement (35e).

Remplacé à la 77e minute, il voyait, impuissant, ses nouveaux coéquipiers s’incliner aux penaltys. Car malgré une première tentative réussie par Carlos Tevez, les trois tireurs suivant ne parvenaient pas à marquer, notamment à cause d’un grand Christian Limousin, portier de la formation du deuxième échelon. Qui aura donc fini par voler la vedette à l’Italien.