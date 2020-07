Veron est prêt à accueillir Messi à l'Estudiantes

Bartomeu voit Messi terminer au Barça



El presidente de Estudiantes dijo que, aunque no se imagina a la Pulga fuera del Barcelona, las puertas de su club están abiertas para él. https://t.co/vnszpVlIfR

Juan Sebastian Veron est désormais le président de l'Estudiantes en Argentine et il suit le football européen. Il a été sondé sur le cas de Lionel Messi, la star du Barça. Alors que la presse espagnole a ces derniers jours parlé d'un possible transfert du numéro 10 loin du Camp Nou, Veron a transmis un message à son ancien coéquipier en sélection albiceleste, lui ouvrant les portes de son club. ". La réalité est qu'il est le seul maître de sa décision et de ses velleités ; personne d'autre ne sait (ce qu'il fera)", a-t-il indiqué au micro de Fox Sports.Dimanche soir, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a indiqué que le futur du natif de Rosario était à Barcelone, alors que le joueur arrive en fin de contrat en 2021. "a commenté Bartomeu. Dimanche soir en Liga, le club catalan s'est imposé face à Villarreal (4-1) et demeure second du championnat, à quatre points du leader, le Real Madrid.