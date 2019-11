Un accrochage entre Lionel Messi et Edinson Cavani pendant Argentine-Uruguay

Bon, qui nous l'a énervé ? Il s'accroche avec tout le monde en ce moment le Messi. Cette fois, c'est avec Cavani.pic.twitter.com/O7XSJ9hwFL

— Foot 365 (@foot365) November 18, 2019

Luis Suarez en médiateur

Lionel Messi et sa sélection argentine ont fait nul (2-2) contre l'Uruguay ce lundi soir à Tel-Aviv dans un match plein de rebondissements et de tensions. Si Cavani a ouvert le score et si Messi a égalisé en toute fin de match sur penalty (2-2), les deux hommes se sont également illustrés lors d'une bisbille dont ils ont été les deux protagonistes. D'après les informations rapportées par le quotidien Olé notammentD'après le média ESPN,. C'est le Barcelonais Luis Suarez qui aurait joué les médiateurs entre son coéquipier au Barça et son compatriote. Messi était déjà de piètre humeur face au Brésil, vendredi. En effet, on se souvient que le sélectionneur de la Seleçao Tite confiait au terme du match que La Pulga l'avait convié à «la fermer». Messi avait aussi grandement agacé Thiago Silva lors de cette rencontre, ce dernier affirmant que l'Argentin avait la manie d'essayer d'influencer les arbitres grâce à son aura.