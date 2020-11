Shilton : "Maradona n'avait pas pas d'esprit sportif"

Certains ont la rancune tenace. C'est le cas de Peter Shilton. Le portier de la sélection anglaise au Mondial 1986 ne digère toujours pas la main de Dieu. Le fameux but inscrit de la main par Diego Maradona est resté en travers de la gorge du portier des Trois Lions, qui n'a toujours pas pardonné à "El Diez" après toutes ces décennies. "Il était le plus grand joueur que j'aie jamais affronté", a reconnu Shilton dans les colonnes du Daily Mail. "Ce que je n'aime pas, c'est qu'il ne se soit jamais excusé. A aucun moment, il n'a admis avoir triché et dit qu'il voudrait s'excuser. A la place, il a utilisé son expression "main de Dieu". Ce n'était pas juste."

"Maradona n'avait pas l'esprit sportif"

Le portier de 71 ans se permet même une petite attaque sournoise, disant espérer que le fameux but de la main "n'entache pas l'héritage de Maradona". "Il semble qu'il avait de la grandeur en lui, mais malheureusement pas d'esprit sportif. Ma vie a longtemps été liée avec celle de Diego Maradona, et pas de la façon que j'aurais souhaité. Mais je suis attristé d'apprendre sa mort à un si jeune âge", a-t-il tout de même admis. On ne l'aurait pas cru.