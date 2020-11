Ronaldinho rend hommage à la grandeur de Maradona

"Tu m'as inspiré pendant ma carrière", reconnaît Ronaldinho



Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua cia, seja em jogos ou num simples jantar. pic.twitter.com/qOISSEtLmn

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 25, 2020

En avril dernier, alors que Ronaldinho était assigné à résidence au Paraguay et en prison durant un mois pour une histoire de faux passeports, Maradona avait affiché son soutien envers lui. "Cela m’a rendu triste, ce n’est pas un criminel, il est juste allé travailler. Son erreur est d’être une idole. Je le soutiendrai jusqu'à la mort", avait-il assuré.

Ce mercredi, les hommages affluent envers Diego Armando Maradona. La légende argentine est décédée à l'âge de 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque.Ronaldinho, comme Messi avant lui, a posté un message pour saluer la mémoire de Maradona, en mettant en exergue sa grandeur, sur comme en dehors du terrain. Dans une série de tweets, le Brésilien a ainsi indiqué : "Mes sentiments sincères à la famille et à tous ceux qui aiment ce génie. Mon ami, mon idole, mon numéro 10, merci pour chaque instant passé en ta compagnie, lors de matchs ou de dîners. Nos discussions ont toujours été très spéciales et je garderai avec affection tous les moments passés ensemble sur le terrain, où j’étais présent pour t’admirer et rendre hommage à ta grandeur.Tu m’as inspiré pendant ma carrière et, quand je t’ai rencontré et que nous avons joué ce foot à 5, cela a été une des meilleures nuits de ma vie. J’étais sur le terrain avec mes idoles. Repose en paix, mon idole, je t’aime… Le sorcier des sorciers. Éternel".