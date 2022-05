Le maillot légendaire porté par Diego Maradona lorsqu'il a marqué le but emblématique de la "main de Dieu" contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 1986 au Mexique a été vendu aux enchères pour 8,4 millions d'euros. Ce montant est un record pour un seul objet de souvenir sportif et a dépassé les attentes de la maison de vente aux enchères Sotheby, qui s'attendait à ce qu'il soit vendu entre 4,7 et 7,1 millions d'euros.

La "main de Dieu" de Maradona

Le précédent record était détenu par la vente du Manifeste olympique de 1892, qui est parti pour environ 8,34 millions d'euros. Parallèlement, le prix record payé pour un maillot porté lors d'une rencontre sportive était les 5,2 millions d'euros payés pour le maillot de baseball des New York Yankees de Babe Ruth en 2019. Steve Hodge, membre de l'équipe d'Angleterre conquise par l'Argentine de Maradona, a mis le maillot de Maradona aux enchères après avoir insisté pendant des années sur le fait qu'il n'avait aucun intérêt à vendre, y compris lorsqu'on lui a posé la question après le décès de l'Argentin en 2020. Pendant de nombreuses années, le maillot avait été exposé au musée national du football anglais à Manchester. Ce maillot a été porté lorsque Maradona a marqué l'un des plus grands buts et l'un des plus controversés de l'histoire du football au cours du même match. Il s'agit sans conteste de deux des buts les plus célèbres de l'histoire du sport.