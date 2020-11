L'émouvant message de Messi après la mort de Maradona

Ce mercredi, Diego Armando Maradona s'est éteint suite à un arrêt cardiaque, à l'âge de 60 ans. Les hommages se sont multipliés dans le monde du football. De la minute de silence générale, sur les terrains avant les rencontres de Ligue des Champions, à certains mots, de la part de divers joueurs ou clubs (Mbappé, Pelé, Cristiano Ronaldo, Naples, Boca Juniors, le FC Barcelone et, bien sûr, Naples...).





Par le biais de son compte Instagram, Lionel Messi a aussi eu une grande pensée pour Maradona, qui a été son sélectionneur avec l'Albiceleste, notamment lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. L'Argentine avait été éliminée par l'Allemagne en quarts de finale de la compétition (4-0).

"Il nous laisse mais ne part pas"

"Diego est éternel", a salué la superstar argentine du FC Barcelone Lionel Messi sur Instagram après le décès de son compatriote et légende du football Diego Maradona #AFP pic.twitter.com/UPJWP3AjSr

— Agence France-Presse (@afpfr) November 25, 2020



Le numéro 10 du FC Barcelone a rendu hommage à Maradona. "Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais ne part pas, parce que Diego est éternel. Je garde tous les bons moments vécus avec lui et j'en profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix", a commenté Messi.