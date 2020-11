Décès de Maradona : une veillée funèbre impressionnante

Casa Rosada, le palais présidentiel argentin, s'étend même sur une distance de plus de 600 mètres, selon Le Monde.



Veillée funèbre de Diego #Maradona : des milliers de supporters et supportrices font la queue depuis ce matin pour faire leurs adieux à "Dios". La queue jusqu'à la Casa Rosada, le palais présidentiel argentin, s'étend sur plus de 600 mètres pic.twitter.com/oFQwK5SpkY

— Aude Villiers-Moriamé (@AudeVM) November 26, 2020

"Merci Diego" ont été les paroles les plus répétées et criées dans les couloirs de la Casa Rosada. "Un bâtiment qui est devenu son dernier stade", précise le quotidien. Plus tôt ce matin de nombreux coéquipiers de Maradona en 86, champions du monde avec lui à Mexico, étaient là : Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garré, Nery Pumpido et Ricardo Giusti . D'autres qui ont pu avoir Maradona comme sélectionneur également, à l'image de Carlos Tevez, Javier Mascherano, Gabriel Heinze ou encore Maxi Rodriguez.

L'Argentine traverse des heures compliquées. Dans une période marquée par la crise sanitaire, le peuple argentin, qui possède un rapport au football d'une ferveur quasiment incomparable, pleure le décès de Diego Armando Maradona. Décédé mercredi des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans, le légendaire numéro 10 est considéré comme un dieu dans le pays.Des milliers de personnes ont passé la nuit sur la Plaza de Mayo, et ce jeudi, la donne est sensiblement similaire, si ce n'est encore plus grande. D'après les médias argentins, près de deux millions de personnes sont attendues afin de rendre un hommage à Maradona. La queue jusqu'à laOlé, quotidien argentin, indique que les mots