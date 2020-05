Coronavirus : Un maillot de Maradona mis aux enchères

Diego Maradona a beau être retraité depuis de nombreuses années, la légende de l'Argentine n'en reste pas moins sensible et a décidé de mouiller le maillot dans cette période de pandémie au coronavirus. Ce vendredi, la vente d'un maillot signé de Maradona, une réplique de celui du Mondial 1986, a permis de collecter des fonds afin d'aider les habitants d'un quartier de Buenos Aires.

L'Argentine se trouve dans une situation de pauvreté forte

Mis aux enchères dans un premier temps, il a ensuite été distribué via un tirage au sort parmi les personnes ayant donné un montant plus important que l'initial, comme l'indique l'AFP. Sur ledit maillot, il est indiqué « On va s'en sortir ». Depuis, une centaine de kilos de nourriture, des produits d'hygiène et des masques de protection contre le Covid-19 ont été achetés. « Diego ne s'imagine même pas ce qu'il a fait pour nous, cela n'a pas de prix. Je lui en serai reconnaissante jusqu'au jour de ma mort », s'est exclamé une habitante du quartier, Marta Gutierrez. Le ministre du Développement social, Daniel Arroyo, a déclaré que la pauvreté - très présente en Argentine - s'était aggravée depuis le début de la lutte face au coronavirus.