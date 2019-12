Chine : Lavezzi confirme sa retraite

A 34 ans, et après un parcours professionnel long de 16 saisons, Ezequiel Lavezzi a fait le choix de se retirer. L’ailier argentin a confirmé cette décision à travers une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Il y rend hommage à tous les clubs où il est passé avant d’annoncer qu’il comptait entamer un nouveau chapitre de sa vie. Le dernier match qu’il aura joué aura été une rencontre du championnat chinois contre le Guangzhou Evergrande. Il s’y était illustré en marquant un but malgré la défaite concédée par Hebei.



Lavezzi est resté trois ans en Chine, y amassant notamment 60M€. Mais, c’est en Europe qu’il aura passé l’essentiel de sa carrière et construit sa réputation. Celui que l’on surnomme « El Pocho » a porté les couleurs du PSG entre 2012 et 2016, signant 35 buts en 161 rencontres avec l’équipe de la capitale française. Il y a enrichi son palmarès par quatre titres de champion. L’Argentin a également fait les beaux jours de Naples (entre 2007 et 2012) et aussi de la sélection de son pays. Avec l’Albiceleste, il a honoré 51 capes pendant neuf ans. Il aurait pu disputer trois Coupes du Monde durant cette période, mais n’en a joué qu’une seule finalement (en 2014), terminant vice-champion du monde avec Messi et sa bande.