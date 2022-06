Carlos Tevez dévoile son avenir

L'attaquant argentin a connu une carrière remarquable en Amérique du Sud et en Europe, et était peut-être plus connu pour son passage à la Juventus, à Manchester City et à Manchester United. "Je profite de ma vie, de ma famille, de mes propres affaires", a déclaré Tevez à America TV. "J'ai joué pendant longtemps. J'ai perdu beaucoup de temps. "Je suis à la retraite, c'est confirmé. Ils m'ont offert beaucoup, mais c'était un changement très important pour ma famille.

Tevez va entamer une carrière d'entraîneur

"En tant que joueur, j'ai donné tout ce que j'avais dans mon cœur, cela me donne la paix. Je me suis réveillé un jour et j'ai dit 'je ne joue plus', j'ai appelé mon agent et je lui ai dit." Dans la même discussion, Tevez a confirmé ses intentions de rester dans le football en tant qu'entraîneur. "Je vais être entraîneur, j'ai pris la décision que je vais être entraîneur", a déclaré Tevez. "Je travaille avec [Carlos] Chapa Retegui, j'ai un projet sur lequel je travaille avec mes frères depuis plusieurs mois". "Je suis très enthousiaste, je suis vraiment à fond".