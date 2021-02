Argentine : Scandale autour de la mort de Maradona

Alors que la mort de Diego Maradona le 25 novembre dernier a dévasté l'Argentine et le monde du football, un scandale vient d'éclater quelques semaines après. Leopoldo Luque, le médecin de l'ancien footballeur, en est encore une fois au centre des attentions. Déjà inculpé d'homicide involontaire par les filles de l'Argentin, ce dernier a tenu des propos insultants envers son patient, le jour de sa mort. Le tout, dans un enregistrement audio d'une conversation avec Agustina Cosashov, le psychiatre de Maradona.

Cet enregistrement a été publié par le média Infobae et fait froid dans le dos. « Oui, idiot. Il semble qu’il a fait un arrêt cardiorespiratoire et il va chier en mourant le gros. Aucune idée de ce qu’il a fait. Je vais là-bas », peut-on entendre. En réponse, le psychiatre décrivait ce qu'il se passait : « Maintenant, il est avec l’équipe de l’ambulance, ils font une réanimation et l’ont intubé. Nous l’avons fait pendant dix, quinze minutes parce que l’ambulance n’arrivait pas. Nous sommes entrés dans la pièce et il était froid, froid. »

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻

Un choc pour Dalma Maradona



Indignée par la révélation de l'enregistrement et son contenu, l'une des filles de la légende n'a pas mâché ses mots sur ses réseaux sociaux. Le seul souhait de Dalma Maradona est que « justice soit faite et que tous ceux qui doivent payer paient. » Toujours sur le même post, elle affirme qu'elle va continuer de se battre et que c'est « le moins qu'elle puisse faire. » Le reste de la famille de Maradona n'a pas réagi publiquement. Néanmoins, elle peut compter sur tout le peuple argentin et sur les fans de Diego Maradona, eux aussi en colère contre le médecin. Quant à lui, il n'a pas encore réagi non plus sur ce scandale. Une chose est sûre, cette affaire ne va pas s'arrêter là et risque de connaître encore quelques rebondissements.

