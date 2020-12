Argentine : Ni alcool ni stupéfiants dans le corps de Maradona

Mais l'enquête se poursuit

"Tous ces fils de p**e qui espèrent que l'autopsie de mon papa va révéler drogue, marijuana et alcool", avait posté quelques heures plus tôt Gianinna Maradona, fille du Pibe de Oro. Cette dernière en était certaine, rien de tout cela ne serait retrouvé dans le sang de son père tristement disparu il y a près d'un mois . Ce mardi , les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps de Diego Maradona lui ont donné raison.C'est l'agence de presse argentine Télam qui a révélé ces fameux résultats, précisant d'emblée que. S'appuyant sur les rapports d'experts de la police scientifique locale, le média a en revanche précisé que, qui seraient plus exactement des médicaments luttant contre l'anxiété, les troubles physiques ou encore la dépression.Télam confirme donc que. Une commission médicale interdisciplinaire devrait toutefois être missionnée pour analyser plus en profondeur tous les résultats obtenus. Par ailleurs, les procureurs en charge de l'affaire doivent encore faire examiner le téléphone portable du chauffeur de l'avocat de Maradona, Matias Morla.