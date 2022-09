Gonzalo Higuain va bien, très bien. Le joueur argentin a analysé la vie complexe d'un joueur de football professionnel au micro du média argentin TyC Sports : "J'ai l'impression d'avoir vécu 15 ans de manière anormale. Les gens pensent que nous avons une vie facile, et non, ce n'est pas le cas. Même une promenade dans la rue peut être difficile car vous pouvez être insulté et si vous répondez ou réagissez, la répercussion est double. Si vous perdez un match, manquez un but ou êtes éliminé d'un tournoi, vous ne pouvez pas sortir en public. Le football est un sport, un travail, et il n'y a pas lieu de confondre les deux. Il me semble très injuste d'avoir vécu 15 ans en tant que joueur d'élite et de ne pas avoir été capable de réagir à des moments où j'ai dû baisser la tête face aux insultes et au manque de respect. À ce stade de ma vie, je ne peux plus le tolérer."

Higuain revient sur sa carrière

L'attaquant poursuit : "En tant que personne, j'ai beaucoup grandi grâce à ma famille et à mes amis. Je vis actuellement l'un des meilleurs moments de ma vie. Je m'efforce désormais de ne pas voir tout en négatif. Nous avons dû jouer des finales importantes, nous les avons perdues, mais nous avons atteint la finale. Il est clair que la seule chose qui compte dans le football, c'est le succès et non le parcours que vous faites, mais il est également important de voir les choses positives qui ont été réalisées et d'en être fier. Beaucoup de gens n'auront jamais l'occasion de vivre ce que c'est que de jouer une finale de Coupe du Monde et je peux être fier de l'avoir vécu."