Trois succès de rang en Top 14, un billet pour les quarts, le MHR va mieux: reversé de la Coupe d'Europe, Montpellier peut viser une place dans le dernier carré puisque les Héraultais affronteront le vainqueur entre la lanterne rouge du Top 14, Agen, et celle du Pro 14, les Italiens du Zebre, basés à Parme.

Ils peuvent désormais rêver d'un nouveau sacre dans "l'autre" coupe d'Europe, déjà remportée en 2016. Et cela grâce au pied de leur polyvalent anglais Alex Lozowski (16 points), ajouté à deux essais de Guilhem Guirado (38e) et Anthony Bouthier (43e) pour se sortir du piège des Warriors.

Très indisciplinés, les hommes de Philippe Saint-André, réduits à quatorze après les exclusions temporaires de Bastien Chalureau (50e) et Martin Devergie (74e), sont tombés sur plus turbulents qu'eux, les Ecossais ayant récolté un carton jaune et un rouge.

Dans les autres rencontres de la journée, Bath a dominé le Zebre (35-22), porté par un doublé de l'ailier international anglais Joe Cokanasiga, une fin de rencontre tonitruante et un essai du pilier sud-africain Jacques du Toit.

Enfin, les London Irish, malgré le carton rouge de Will Goodrick-Clarke (47e) et le jaune de Ben Loader (53e), ont renversé les Cardiff Blues (41-35), inscrivant trois essais dans les dix dernières minutes.