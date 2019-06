Les Bayonnais dans la poule de... Toulon

Heureux les supporters bayonnais et toulonnais qui auront droit la saison prochaine non pas à deux confrontations dans un Top 14, où réapparaît l'Aviron promu dans l'élite, mais bien à quatre oppositions entre les deux clubs.

Le tirage au sort de la prochaine édition de la Challenge Cup a réuni Toulon et Bayonne dans la Poule 2 aux côtés des Scarlets et des London Irish. Privé de phase finale en championnat cette saison, le Castres Olympique l'est aussi de grande Coupe d'Europe et évoluera dans une Poule 1 où le CO sera opposé aux Dragons de Newport, aux Anglais de Worcester et, plus exotique, aux Russes de l'Enisei-STM. L'Union Bordeaux-Bègles aura rendez-vous dans la Poule 4 avec les Wasps, Edimbourg et... le SU Agen pour un autre duel franco-français de cette première phase. Le Stade Français visait la Champions Cup lors de ce prochain exercice, mais les Parisiens devront se contenter d'une Poule 4 avec les Bristol Bears, le Zebre Rugby et l'autre promu Brive. Enfin, dans la Poule 5, Pau aura fort à faire avec Leicester, Cardiff et Calvisano.

Les poules de la Challenge Cup 2019-2020

Poule 1 : Castres, Worcester Warriors (ANG), Dragons (GAL), Einsei-STM (RUS).

Poule 2 : Scarlets (GAL), Toulon, London Irish (ANG), Bayonne

Poule 3 : Wasps (ANG), Edimbourg Rugby (ECO), Bordeaux-Bègles,