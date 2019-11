(J1) : Brive et Toulon vainqueurs

CHALLENGE CUP / 1ERE JOURNEE

Vendredi 15 novembre 2019

Habitué de la Champions Cup, Toulon est contraint de "descendre" en Challenge Cup cette saison, mais espère bien aller au bout de la compétition, comme l'avait fait Clermont la saison passée. Opposé à Bayonne pour son entrée en lice, le RCT est allé s'imposer 20-13 au Pays basque, sous la pluie., alors qu'Ordas avait réussi deux pénalités pour Bayonne. Rebelote en deuxième période, avec deux essais non transformés de Toulon, signés Savea et Etrillard. Muscarditz a également marqué un essai pour l'Aviron, converti par Ordas, mais cela n'a pas suffi dans cette deuxième mi-temps où Mamao et Lakafia ont écopé d'un carton jaune. Lors de la prochaine journée, Toulon recevra les Scarlets et Bayonne ira chez les London Irish.Entrée en lice ratée pour le SUA, actuel avant-dernier de Top 14, face à Edimbourg. Les Agenais se sont inclinés 10-30 à domicile, la faute notamment à une première mi-temps manquée (3-21), avec seulement une pénalité de Vincent pour ouvrir le score, puis trois essais encaissés. En deuxième période, Masivelu a inscrit l'unique essai d'Agen, converti par Lagarde, mais les Ecossais en ont inscrit un également en toute fin de match. La semaine prochaine, il faudra se déplacer chez les Wasps pour la deuxième journée. Une nouvelle défaite serait déjà presque rédhibitoire.L'entraîneur a démissionné, mais les résultats restent les mêmes pour le Stade Français, qui a encore perdu ce vendredi, à domicile contre Brive. Les Parisiens, derniers du Top 14, se sont inclinés 11-27 face aux Brivistes, antépénultièmes. A la mi-temps, le CAB menait 20-8, grâce à ses Géorgiens : essais de Lobzhanidze et Giorgadze et points au pied d'Abzhandadze, contre un essai d'Etien pour Paris. En deuxième, Sanchez a réduit l'écart grâce à une pénalité, mais Brive a marqué un essai de pénalité, juste avant le carton jaune écopé par Macalou. Lors de la prochaine journée, le Stade Français ira chez les Italiens de Zebre, et Brive recevra Bristol.