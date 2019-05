Clermont, puissance trois

Clermont a su tenir son rang. Pour cette 6e finale franco-française de l’histoire de la Challenge Cup, l’expérimenté club auvergnat n’aura jamais tremblé face à l’insouciance de Rochelais qui découvraient les joies et les frissons d’une finale européenne. D’entrée de jeu, les Jaunards ont pris les choses en mains et ont imposé un rythme soutenu à leurs adversaires. Dépassée en première période, La Rochelle concédait le premier essai de la rencontre, inscrit par Damian Penaud (30e), et comptait moitié moins de points que son adversaire au moment de rejoindre les vestiaires (13-6).

Mais pour les Clermontois, malgré un premier acte de qualité, la sortie sur blessure de Morgan Parra, victime d’une sévère entorse de la cheville (18e), avait pourtant jeté un froid. Pas suffisant toutefois pour faire baisser pavillon à des Auvergnats maîtres de leur sujet. La seconde période des hommes de Franck Azéma a illustré à elle seule la maîtrise jaune. Face à des Rochelais revenus avec de bien meilleures intentions, Clermont a rendu coup pour coup pour prendre le large et ne plus laisser la moindre chance à son adversaire.

C'est terminé !



L'@ASMOfficiel s'impose au bout d'un match spectaculaire



Un troisième titre de Challenge pour les Jaunards contre le @staderochelais 36-16 ! #ChallengeCupRugby pic.twitter.com/ZQUFCuB8iE — Challenge Cup France (@ChallengeCup_FR) 10 mai 2019

Deux nouveaux essais au cours de cette seconde période pour l’ASM (Fritz Lee à la 59e et Wesley Fofana à la 71e), contre un côté rochelais (Uini Atonio à la 65e). De quoi parachever un succès sans conteste (36-16) et valider un troisième succès en Challenge Cup (après ceux de 1999 et 2007). De quoi enfin satisfaire tout un groupe, soucieux de réussir une saison pleine et désireux de se servir de cette victoire pour faire aussi bien sur la scène hexagonale.

Au coup de sifflet final, Wesley Fofana confiait ainsi sa joie au micro de beIN SPORTS, tout en avouant son envie de ne pas s’arrêter en si bon chemin: "C’est mon titre, notre titre, celui des supporters et du staff. C’est un premier pas dans la saison qui est important." Désormais champion d’Europe, le 2e du Top 14 ne cache plus ses ambitions. Plus que jamais, il faudra compter sur lui en cette fin de saison.