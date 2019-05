Clermont-Parra: "La différence, c'est l'expérience"

L'ASM Clermont Auvergne, qui reste sur une saison blanche, rêve plus que jamais de doublé ce samedi matin, au lendemain de son 3e sacre dans la "petite" Coupe d'Europe. Après 1999 et 2007, les demi-finalistes du Top 14 - la qualification dans le dernier carré est d'ores et déjà assurée - ont dominé la finale de la Challenge Cup (36-13) vendredi, sur la pelouse de Saint-James Park, face à une équipe de La Rochelle, qui se présentait pour la première fois en finale.

"Je pense que ce qui a fait la différence, c’est l’expérience, relevait,cité par l'EPCR à l'issue de la rencontre, le capitaine Morgan Parra, contraint de céder sa place et son brassard en cours de match sur blessure. On a l’habitude de jouer ce genre de rendez-vous, notait le demi de mêlée de l’ASM. J’ai senti un groupe monter en puissance tout au long de la semaine, qui savait où il allait. Ça s’est senti sur le match, même si on a eu des moments difficiles. Le groupe est solidaire, ne s’affole pas, ne lâche rien."