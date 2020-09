Challenge européen: un match historique et un contexte particulier pour l'UBB face à Édimbourg

Pour l'UBB, cette rencontre, disputée huit... mois après sa qualification, est l'occasion de raviver les bonnes ondes d'une impressionnante saison 2019-20 en Top 14 (13 victoires en 17 rencontres), mais gâchée par la crise sanitaire qui sévit toujours. Les conditions de cette rencontre seront toujours impactées par le nouveau coronavirus avec une jauge de spectateurs réduite à 1.000, au lieu des 5.000 personnes espérées.

Une décision qui a causé la colère du président Laurent Marti lundi dans les colonnes de Sud Ouest : "J'affirme que les 4.000 spectateurs qui ne viendront pas au stade seront plus en danger entre eux, dans les bars." "Quand tu aimes le rugby, tu le regardes entre amis, en famille ou dans les bars, le plus souvent sans penser à respecter les gestes barrières." a-t-il ajouté.

Côté terrain, l'UBB, vainqueur laborieux de Brive (25-20) lors de son premier match de Top 14 le week-end dernier, retrouve Edimbourg face auquel il avait décroché sa qualification en janvier (32-17). "Cela sera une toute autre équipe qui a déjà fait trois matches de haut-niveau (...) Ils sont plus prêts que nous, mais cela ne les rend pas imbattables", a prévenu Christophe Urios. "Le Challenge européen, c'est le seul héritage que nous avons de la saison dernière, c'est important quand même, on a suffisamment été frustré", a rappelé le manager de l'UBB pour motiver ses troupes.

Plus habitué aux joutes européennes, Toulon, vainqueur trois fois de la "grande" Coupe d'Europe, reçoit de son côté les Scarlets de Llanelli samedi aussi (21h15), équipe également déjà croisée en phase de poule et que le RCT avait battu par deux fois. Après une première manquée en Top 14 à La Rochelle (29-15), le RCT s'est montré beaucoup plus convaincant contre le LOU le week-end dernier (36-14).

Enfin dimanche (16h00), Castres se déplace en Angleterre affronter Leicester pour son premier quart de finale de Challenge européen depuis 2008. Après avoir été battus à domicile par le Stade Français dimanche (22-16), les Castrais voudront se rattraper contre des "Tigers", avant-derniers de leur championnat.

Le dernier quart de finale oppose Bristol aux Newport Dragons dès vendredi (20h45).

Programme des quarts de finale du Challenge européen:

Vendredi :

(20h45) Bristol - Newport Dragons

Samedi :

(13h30) Bordeaux-Bègles - Édimbourg

(21h15) Toulon - Scarlets

Dimanche :

(16h00) Leicester - Castres